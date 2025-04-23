Блок «Победа» присоединится к Маршу Победы и шествию Бессмертного полка 9 мая

80-летие Победы — это повод встать плечом к плечу со всеми, кому дорога память о подвиге советского солдата. Это святой день для всех нас. Для каждого, кто чтит память миллионов, погибших от фашизма. Кто помнит историю своей страны и своей семьи. Это история народа-Победителя. 9 Мая — наш праздник, и отменить его никому не под силу!