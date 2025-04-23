Блок «Победа» присоединится к Маршу Победы и шествию Бессмертного полка 9 мая

Блок «Победа» считает своим долгом присоединиться к шествию Бессмертного полка и Марша Победы 9 мая в Кишиневе. Мы поддерживаем инициативу Национального Координационного Комитета «Победа». Вместе с согражданами мы пройдем к мемориалу «Вечность» единой колонной без партийной символики.
Мероприятия по случаю 80-летия Победы над фашизмом ранее анонсировал глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович. Он подчеркнул, что Марш Победы и шествие Бессмертного полка пройдут без политических символов и лозунгов, а главным символом праздничных мероприятий станет Знамя Победы.
80-летие Победы — это повод встать плечом к плечу со всеми, кому дорога память о подвиге советского солдата. Это святой день для всех нас. Для каждого, кто чтит память миллионов, погибших от фашизма. Кто помнит историю своей страны и своей семьи. Это история народа-Победителя. 9 Мая — наш праздник, и отменить его никому не под силу!
Как сообщил во вторник Алексей Петрович, Кишиневские власти преподнесли очередной сюрприз в преддверии 80-летия Победы: на главной площади молдавской столицы не будет места для тех, кто отмечает 9 мая День Победы над фашизмом, власти страны намерены отмечать исключительно День Европы. В заседаниях ответственных служб взят перерыв до 24 апреля, возможно, здравое решение все же будет найдено.