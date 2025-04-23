Вэнс пригрозил выходом США из переговоров по Украине

По данным портала, США рассчитывали получить ответ на это предложение от Киева на переговорах глав МИД в Лондоне 23 апреля, однако в последний момент стало известно, что встреча на высоком уровне не состоится. Представители США госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отказались от участия в ней. Axios отмечает, что причиной этого шага стало то, что в последние 24 часа перед переговорами Украина передумала и решила обсуждать не предложение США, а 30-дневное прекращение огня.