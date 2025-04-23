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Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Самарканд — фото

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с визитом в Узбекистан, сообщает пресс-служба президента РУз.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

В международном аэропорту Самарканда его встретил глава республики Шавкат Мирзиёев.

В соответствии с программой пребывания предусматривается проведение двусторонней встречи и совместное участие в культурных мероприятиях.

говорится в сообщении

В ходе переговоров стороны рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Напомним, что предыдущая встреча Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердымухамедова прошла в октябре 2024-го в рамках программы пребывания узбекского лидера в Ашхабаде.