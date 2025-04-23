Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Самарканд — фото

В международном аэропорту Самарканда его встретил глава республики Шавкат Мирзиёев.
В соответствии с программой пребывания предусматривается проведение двусторонней встречи и совместное участие в культурных мероприятиях.
В ходе переговоров стороны рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
Напомним, что предыдущая встреча Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердымухамедова прошла в октябре 2024-го в рамках программы пребывания узбекского лидера в Ашхабаде.