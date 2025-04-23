В Прикамье планируют снять ограничения по количеству сроков губернаторства

Избирком Пермского края внес в Законодательное Собрание проект закона, цель которого — привести региональное избирательное право в соответствие с федеральными изменениями. Речь идет о нововведениях, которые снимают ограничения по количеству сроков губернаторства и запрещает участие иностранных наблюдателей на местных выборах. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.