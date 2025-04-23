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В Прикамье планируют снять ограничения по количеству сроков губернаторства

Также могут запретить иностранным наблюдателям участвовать в местных выборах.

Источник: Комсомольская правда

Избирком Пермского края внес в Законодательное Собрание проект закона, цель которого — привести региональное избирательное право в соответствие с федеральными изменениями. Речь идет о нововведениях, которые снимают ограничения по количеству сроков губернаторства и запрещает участие иностранных наблюдателей на местных выборах. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Согласно федеральному закону, максимальный срок полномочий губернаторов не может превышать пять лет, но количество сроков переизбрания подряд не ограничивается. Сейчас предлагается учесть это в региональном выборном законодательстве.

Также предлагается исключить из регионального законодательства, регулирующего выборов, нормы об участии в выборах органов госвласти и местного самоуправления иностранных наблюдателей. Им будет разрешено наблюдать только за подготовкой и проведением федеральных выборов и референдумами.