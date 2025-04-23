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Атомнадзор Беларуси сделал заявление о строительстве ядерного могильника в Литве

Госатомнадзор Беларуси прокомментировал строительство ядерного могильника в Литве.

Источник: Комсомольская правда

Атомнадзор Беларуси сделал заявление о строительстве ядерного могильника в Литве. Подробности сообщил начальник управления по обращению с радиоактивными отходами и объектами ядерного наследия Госатомнадзора Дмитрий Павлов, передает БелТА.

В сообщении сказано, что Литва заявили про планы, касающиеся строительства ядерного могильника для радиоактивных отходов с Игналинской АЭС. Павлов, говоря о том, есть ли какая-то коммуникация с белорусской стороной, заметил, что механизм, организованный МАГАТЭ, дает возможность получить всю необходимую информацию.

Представитель Госатомнадзора уточнил, что в рамках национальных докладов страны размещают свои отчеты, свои перспективы, свое видение. Так, в марте 2025 года указанные вопросы обсуждались на площадке МАГАТЭ. Павлов, заметил, что для строительства названного объекта существует определенная процедура, которую каждая страна должна выполнять.

— Литовская сторона всем говорит, что она демонстрирует правильные подходы и исполняет все конвенции. Так что ждем от них исполнения международных обязательств. Ожидаем, что материалы и документы от Литвы к нам поступят в установленном порядке. И тогда мы их рассмотрим, — заявил начальник управления по обращению с радиоактивными отходами и объектами ядерного наследия Госатомнадзора.

Ранее мы писали, что Беларусь рассматривает три варианта для пункта захоронения радиоактивных отходов.

Кстати, Госатомнадзор сказал о радиационной обстановке в Беларуси.

Кроме того, Мингорисполком сказал про изменения в выплатах пенсий с 1 июля 2025 года.