Атомнадзор Беларуси сделал заявление о строительстве ядерного могильника в Литве

— Литовская сторона всем говорит, что она демонстрирует правильные подходы и исполняет все конвенции. Так что ждем от них исполнения международных обязательств. Ожидаем, что материалы и документы от Литвы к нам поступят в установленном порядке. И тогда мы их рассмотрим, — заявил начальник управления по обращению с радиоактивными отходами и объектами ядерного наследия Госатомнадзора.