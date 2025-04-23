Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники написала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая должна была состояться в среду в Лондоне, собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
«Мы приветствуем все усилия, направленные на установление мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, и наши дипломатические усилия продолжаются на всех уровнях. Наша позиция в отношении мирных переговоров — совершенно четкая: Украина должна сама определять условия справедливого и прочного мира… Что касается суверенитета Украины, то для ЕС отстаивание независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины является ключевым», — ответил представитель ЕК Гийом Мерсье на вопрос журналистов о том, как смотрят в Брюсселе на возможное предложение США по Крыму.
Тем не менее представитель ЕК не смог ответить на вопрос, есть ли у властей в Брюсселе «план Б» на случай, если США выйдут из переговоров по Украине. Он только напомнил, что ЕС продолжает военную поддержку Украины.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
Президент России Владимир Путин в конце января заявлял, что вести переговоры по Украине можно с кем угодно, если есть желание найти компромиссное решение. По словам российского лидера, вопрос — в окончательном подписании документов: Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что киевскому режиму нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ — это, к примеру, может сделать председатель верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.