ЕК выступила против предложения признать Крым российским

Президент России Владимир Путин в конце января заявлял, что вести переговоры по Украине можно с кем угодно, если есть желание найти компромиссное решение. По словам российского лидера, вопрос — в окончательном подписании документов: Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что киевскому режиму нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ — это, к примеру, может сделать председатель верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.