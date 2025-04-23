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Депутаты Ленобласти обратились к Мишустину с просьбой о ремонте бань

Вопрос хотят включить в одну из государственных программ.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Ленобласти попросили главу Правительства России Михаила Мишустина помочь с решением банного вопроса в селах. Санитарную тему подняли в числе прочих на заседании областного парламента 23 апреля.

Депутаты обратили внимание на то, что бани важны для удовлетворения гигиенических и оздоровительных потребностей человека. Особенно бани востребованы у малообеспеченных сельчан. Однако далеко не все имеют возможность комфортно помыться — бани сильно устарели и к тому же не приспособлены для маломобильных людей.

— Большинство зданий муниципальных бань построено в 50−80-е годы прошлого века. Многие здания находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют капитального ремонта или модернизации. Проблема обеспечения качества, безопасности и доступности банных услуг сохраняет актуальность, — отметили авторы обращения.

По словам парламентариев, муниципальные образования не могут выделять достаточно средств на ремонт бань, и это признается незаконным бездействием. Решение депутаты видят во включении банного вопроса в перечень направлений, которые реализуются в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Все парламентарии проголосовали в поддержку обращения.