Депутаты Ленобласти обратились к Мишустину с просьбой о ремонте бань

Депутаты обратили внимание на то, что бани важны для удовлетворения гигиенических и оздоровительных потребностей человека. Особенно бани востребованы у малообеспеченных сельчан. Однако далеко не все имеют возможность комфортно помыться — бани сильно устарели и к тому же не приспособлены для маломобильных людей.