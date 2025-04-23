Голосование по почте сохранится и на осенних парламентских выборах — Гросу

Центризбирком окончательно доработает закон. Мы будем руководствоваться законом, принятым на предыдущих выборах. Там уже есть детали, связанные с географией, потому что мы должны быть осторожны, чтобы иметь функционирующую почтовую систему, которой мы можем доверять. (…) Очевидно, что голосование доказало свою целесообразность, и процент возврата хороший.