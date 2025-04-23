Голосование по почте сохранится и на осенних парламентских выборах — Гросу

При этом, отметил председатель законодательного форума, профильные учреждения будут работать над технической стороной, чтобы сделать его еще более доступным.
Центризбирком окончательно доработает закон. Мы будем руководствоваться законом, принятым на предыдущих выборах. Там уже есть детали, связанные с географией, потому что мы должны быть осторожны, чтобы иметь функционирующую почтовую систему, которой мы можем доверять. (…) Очевидно, что голосование доказало свою целесообразность, и процент возврата хороший.
На президентских выборах и конституционном референдуме, прошедших осенью 2024 года, голосование по почте проводилось в шести странах: США, Канаде, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии. Российская Федерация, где проживает значительная часть молдавских граждан, в проект голосования по почте включена не была.
Согласно одобренному в начале года Центризбиркомом бюджету, на проведение парламентских выборов заложено 180,62 миллиона, а на новые местные выборы — 11,07 миллиона. Затраты на голосование по почте составят 17,07 миллиона леев.
Парламент утвердил дату очередных парламентских выборов, они состоятся 28 сентября 2025 года.