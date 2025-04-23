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Путин наградил девятерых отличившихся татарстанцев

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей Наил Калимуллин и Флера Калимуллина были награждены медалью ордена «Родительская слава». Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовых актов.

Источник: РИА "Новости"

Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» было присвоено доктору химических наук, профессору кафедры отделения экологии Института экологии, биотехнологии и природопользования КФУ Венере Латыповой. Профессор-консультант кафедры Высшей школы национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая ИФМК КФУ Рузаль Юсупов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, в научно-педагогической деятельности и за многолетнюю добросовестную работу.

За заслуги в развитии местного самоуправления почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» было присвоено главе Ульяновского сельского поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан Самату Шамсутдинову.

Почетным званием «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» удостоились главный специалист отдела департамента добычи нефти и газа структурного подразделения «Татнефть-Добыча» ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина Алексей Аленькин, заместитель начальника нефтегазодобывающего управления «Альметьевнефть» структурного подразделения «Татнефть-Добыча» ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина Андрей Кузьмин и оператор по добыче нефти и газа нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» структурного подразделения «Татнефть-Добыча» ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина Александр Мальковский.

За заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу начальнику отдела по эксплуатации и ремонту теплоэнергетического оборудования департамента добычи нефти и газа структурного подразделения «Татнефть-Добыча» ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина Алексею Кичаеву было присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».