Путин наградил девятерых отличившихся татарстанцев

Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» было присвоено доктору химических наук, профессору кафедры отделения экологии Института экологии, биотехнологии и природопользования КФУ Венере Латыповой. Профессор-консультант кафедры Высшей школы национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая ИФМК КФУ Рузаль Юсупов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, в научно-педагогической деятельности и за многолетнюю добросовестную работу.