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Сразу четыре судьи Омской области решили покинуть свои посты

25 апреля на заседании квалификационной коллегии судей рассмотрят заявления.

Источник: Om1.ru

Перед предстоящим заседанием квалификационной коллегии судей Омской области, которое запланировано на 25 апреля, стало известно о том, что несколько судей решили добровольно прекратить свои полномочия. Среди них председатель Называевского городского суда Вячеслав Белоусов и заместитель председателя Первомайского районного суда Омска Любовь Бузуртанова. Они намерены уйти в отставку в 30 сентября и в 7 июля соответственно.

Заявления об отставке также подали мировые судьи. Вера Татаринова, представляющая судебный участок № 44 в Кировском районе, и Татьяна Соколова, работающая в судебном участке № 30 в Таврическом районе Омской области, также решили прекратить свою деятельность.