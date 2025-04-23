Сразу четыре судьи Омской области решили покинуть свои посты

Перед предстоящим заседанием квалификационной коллегии судей Омской области, которое запланировано на 25 апреля, стало известно о том, что несколько судей решили добровольно прекратить свои полномочия. Среди них председатель Называевского городского суда Вячеслав Белоусов и заместитель председателя Первомайского районного суда Омска Любовь Бузуртанова. Они намерены уйти в отставку в 30 сентября и в 7 июля соответственно.
Заявления об отставке также подали мировые судьи. Вера Татаринова, представляющая судебный участок № 44 в Кировском районе, и Татьяна Соколова, работающая в судебном участке № 30 в Таврическом районе Омской области, также решили прекратить свою деятельность.