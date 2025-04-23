Сразу четыре судьи Омской области решили покинуть свои посты

Перед предстоящим заседанием квалификационной коллегии судей Омской области, которое запланировано на 25 апреля, стало известно о том, что несколько судей решили добровольно прекратить свои полномочия. Среди них председатель Называевского городского суда Вячеслав Белоусов и заместитель председателя Первомайского районного суда Омска Любовь Бузуртанова. Они намерены уйти в отставку в 30 сентября и в 7 июля соответственно.