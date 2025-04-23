Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ предостерег Японию от передачи активов России Киеву

Министерство иностранных дел России отреагировало на планы Японии направить доходы от российских активов Украине. Дипломатическое ведомство выразило протест послу Японии в Москве Акиру Муто.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Японского дипломата пригласили в МИД, где ему сообщили, что Россия против привлечения прибыли от незаконно арестованных государственных активов для кредитования Украины в составе помощи объединения «Большой семерки».

В российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что если Япония сделает такой шаг, то РФ приравняет его к «фактически соучастию в преступлениях киевского режима». Передача дохода от «замороженных» российских вложений повлечет за собой жесткий ответ. В МИД РФ добавили, что ответственность за ухудшение японо-российских отношений в этом случае будет возложена на власти Японии.

Как сообщают «Ведомости», в МИД Японии сообщили, что встреча в российском министерстве иностранных дел состоялась по предложению японской стороны. Ключевой темой разговора дипломатов стала «необходимость решения различных задач с точки зрения надлежащего управления двусторонними отношениями в качестве стран-соседей» с учетом ситуации вокруг украинского кризиса. Кроме того, на встрече обсуждались перспективы культурных обменов между Россией и Японией.

Напомним, 17 апреля Япония выступила с протестом после введения Россией временных ограничений на следование иностранных кораблей в районе Южных Курил. Токио выразил возмущение, что Москва с 16 апреля по 1 мая запретила иностранным судам, как военным, так и гражданским, следовать по акватории, которую Япония относит к своим территориальным водам.

В сентябре 2022 года российская сторона прекратила действие соглашения об упрощенных визитах граждан Японии на Курилы. Также был закрыт безвизовый режим для японцев при посещении территории России.