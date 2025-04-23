МИД РФ предостерег Японию от передачи активов России Киеву

Японского дипломата пригласили в МИД, где ему сообщили, что Россия против привлечения прибыли от незаконно арестованных государственных активов для кредитования Украины в составе помощи объединения «Большой семерки».
В российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что если Япония сделает такой шаг, то РФ приравняет его к «фактически соучастию в преступлениях киевского режима». Передача дохода от «замороженных» российских вложений повлечет за собой жесткий ответ. В МИД РФ добавили, что ответственность за ухудшение японо-российских отношений в этом случае будет возложена на власти Японии.
Как сообщают «Ведомости», в МИД Японии сообщили, что встреча в российском министерстве иностранных дел состоялась по предложению японской стороны. Ключевой темой разговора дипломатов стала «необходимость решения различных задач с точки зрения надлежащего управления двусторонними отношениями в качестве стран-соседей» с учетом ситуации вокруг украинского кризиса. Кроме того, на встрече обсуждались перспективы культурных обменов между Россией и Японией.
Напомним, 17 апреля Япония выступила с протестом после введения Россией временных ограничений на следование иностранных кораблей в районе Южных Курил. Токио выразил возмущение, что Москва с 16 апреля по 1 мая запретила иностранным судам, как военным, так и гражданским, следовать по акватории, которую Япония относит к своим территориальным водам.
В сентябре 2022 года российская сторона прекратила действие соглашения об упрощенных визитах граждан Японии на Курилы. Также был закрыт безвизовый режим для японцев при посещении территории России.