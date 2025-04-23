МИД РФ предостерег Японию от передачи активов России Киеву

В российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что если Япония сделает такой шаг, то РФ приравняет его к «фактически соучастию в преступлениях киевского режима». Передача дохода от «замороженных» российских вложений повлечет за собой жесткий ответ. В МИД РФ добавили, что ответственность за ухудшение японо-российских отношений в этом случае будет возложена на власти Японии.