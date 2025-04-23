Китай и Челябинская область наращивают партнерство в ряде отраслей

«У нас с Китаем общая история и, я уверен, большое совместное будущее», — отметил губернатор в своём телеграм-канале. Во время встречи с китайскими политиками он подчеркнул, что именно лидеры двух государств (президент РФ и генсек Китая) создали условия, в которых возможно партнёрство Челябинска и Шэньяна.