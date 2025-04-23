Китай и Челябинская область наращивают партнерство в ряде отраслей

Встреча прошла в административном центре региона — городе Шэньян. В ней, кроме главы Челябинской области, приняли участие секретарь парткома КПК провинции Хао Пэн и местный губернатор Ван Синьвэй.
В ходе совещания глава Челябинской области предложил использовать Южный Урал в качестве перевалочного пункта для грузов, расширить обмен студентами и педагогами, а также пригласил восточных коллег в наш регион. Хао Пэн поддержал инициативы Алексея Текслера и выразил готовность посетить Урал, а также проработать вопросы сотрудничества в отраслях нефтехимии, металлургии, производства оборудования, продуктов питания и сельхозпродукции.
«У нас с Китаем общая история и, я уверен, большое совместное будущее», — отметил губернатор в своём телеграм-канале. Во время встречи с китайскими политиками он подчеркнул, что именно лидеры двух государств (президент РФ и генсек Китая) создали условия, в которых возможно партнёрство Челябинска и Шэньяна.