МИД Великобритании заявил о переносе встречи по Украине в Лондоне

«Я не уверен, что встречи американских представителей с европейцами или украинцами как-то помогут мирному урегулированию. Чтобы Россия пошла на какие-то серьезные шаги, мы должны увидеть серьезные уступки с той стороны. Американцам ничто не мешает признать Крым российским в одностороннем порядке без согласования с Украиной, ничто не мешает США отменить санкции против России, подключить к SWIFT и много чего другого, но пока ничего не делается. Складывается впечатление, что нам просто хотят продать воздух за реальные деньги», — сказал Безпалько.