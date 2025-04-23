Депутаты Народного собрания Гагаузии приехали в Кишинев к посольствам США, ЕС и Турции

К сожалению, нас не приняли и даже на звонок не ответили. Хотя мы предварительно неделю назад обратились к ним и вчера дополнительно сообщили, что мы в 11 часов будем. Мы вовремя приехали, но с нами не хотят, наверное, говорить.
Ранее депутаты НСГ сообщили, что намерены 23 апреля нанести визит в посольства США и ЕС, чтобы поднять вопрос о решении Конституционного суда по поводу Гагаузии. О визитах диппредставительства были оповещены заранее в письменной форме.
В посольстве США Дмитрию Константинову, по его словам, назначили встречу на следующей неделе.
В отличие от посольства Европы, где с нами даже не соизволили выйти встретиться, здесь представитель посольства США вышел, объяснил нам, что сегодня не с кем разговаривать, потому что есть встречи, и на той неделе они нам сообщат, и мы встретимся. Это уже говорит о человечности, о демократии, скажем так.
Делегацию депутатов из Гагаузии во главе с председателем Народного собрания принял посол Турции в Молдове. Дмитрий Константинов обсудил с Мустафой Сертелом ситуацию, сложившуюся вокруг Гагаузии в последнее время.
Мы обсудили то, что случилось за последнее время в отношениях между Гагаузией и руководством Республики Молдова. Мы попросили поддержки в налаживании отношений с центральной властью. В противном случае мы организуем встречу всех жителей Гагаузии, чтобы разобраться, где мы находимся, что нам делать дальше. Жители автономии уже говорят, что надо вернуться к 1994 году, республика нас обманывает, нас постоянно ущемляют, законы нарушают, даже не учитывают наше мнение. Поэтому придется решать, как дальше жить.