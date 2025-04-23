Депутаты Народного собрания Гагаузии приехали в Кишинев к посольствам США, ЕС и Турции

Мы обсудили то, что случилось за последнее время в отношениях между Гагаузией и руководством Республики Молдова. Мы попросили поддержки в налаживании отношений с центральной властью. В противном случае мы организуем встречу всех жителей Гагаузии, чтобы разобраться, где мы находимся, что нам делать дальше. Жители автономии уже говорят, что надо вернуться к 1994 году, республика нас обманывает, нас постоянно ущемляют, законы нарушают, даже не учитывают наше мнение. Поэтому придется решать, как дальше жить.