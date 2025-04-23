The American Conservative: российско-украинская дипломатия Трампа работает

Хотя предложение Путина изначально было встречено на Украине и Западе с крайним скептицизмом, оно дало основания для осторожного оптимизма. В воскресенье ближе к вечеру Трамп в социальных сетях выразил надежду на то, что Россия и Украина на этой неделе «заключат сделку». Если бы Трамп счел прекращение огня катастрофой, он бы не возлагал на него таких больших надежд, пишет Дей.
Хотя перемирие соблюдалось лишь частично, оно привело к резкому сокращению боевых действий и прекращению оповещений о воздушных налетах.
За день до неожиданного предложения Путина, госсекретарь Марко Рубио предупредил, что США откажутся от дальнейшего участия в мирном процессе, если за несколько дней не удастся достичь урегулирования. Позже в тот же день Трамп повторил слова Рубио. Учитывая этот геополитический фон, пасхальный сюрприз Путина свидетельствует о желании Москвы сохранить вовлеченность Белого дома в мирные переговоры.
В начале этой недели был достигнут новый дипломатический прогресс, считает Дей. В ответ на давление США Путин дал понять, что он открыт для прямых переговоров между Москвой и Киевом. Вечером в понедельник Владимир Зеленский предложил «обсудить» прекращении атак на гражданскую инфраструктуру, а во вторник представитель Кремля заявил, что предложение Зеленского имеет смысл для Москвы.
Во-первых, урегулирование будет более стабильным, если украинцы согласятся на него путем переговоров, а не путем военного принуждения. Во-вторых, сближение России с США находится на начальном этапе, и неспособность урегулировать конфликт на Украине может поставить под угрозу эти усилия. Как считает Дей, предложив более широкое примирение с США, Белый дом дал Кремлю стимул пойти на уступки по Украине, несмотря на преимущество России на поле боя.
Более того, двусмысленность угрозы Трампа «умыть руки» и отказаться от дальнейшего урегулирования конфликта, помогла направить правильные сигналы нужным иностранным лидерам, добавляет автор.
При этом он предупреждает, что нет никакой гарантии, что пасхальное перемирие станет значимым шагом на пути к прочному достижению мира. Преимущества России в живой силе и технике означают, что она может выиграть противостояние на истощение со своим меньшим соседом.
Однако развитие событий свидетельствует о том, что сделка более близка, чем предполагалось. Короткое пасхальное перемирие стало «тестом на доверие» для Москвы и Киева и показало, что возможно более длительное прекращение огня, а дипломатия Трампа работает, делает вывод автор.