The American Conservative: российско-украинская дипломатия Трампа работает

Хотя предложение Путина изначально было встречено на Украине и Западе с крайним скептицизмом, оно дало основания для осторожного оптимизма. В воскресенье ближе к вечеру Трамп в социальных сетях выразил надежду на то, что Россия и Украина на этой неделе «заключат сделку». Если бы Трамп счел прекращение огня катастрофой, он бы не возлагал на него таких больших надежд, пишет Дей.