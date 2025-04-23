Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: США сделали все возможное для урегулирования на Украине

Как отметил госсекретарь Соединенных Штатов, американская администрация займется другими приоритетным вопросами, если решит, что прогресса в решении кризиса недостаточно.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Администрация США займется другими приоритетным вопросами, если решит, что прогресса в урегулировании кризиса на Украине недостаточно. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью порталу The Free Press.

«Мы сделали все возможное. Мы потратили много времени и сил на самых высоких уровнях нашего правительства. Мы продолжим делать это до тех пор, пока будет существовать реальный путь к продвижению вперед», — сказал он.

«Если в какой-то момент мы обнаружим, что мы слишком далеко друг от друга, а движения вперед недостаточно, нам, возможно, придется перейти к другим приоритетам, потому что в мире происходит много важных вещей», — указал госсекретарь.