Рубио: США сделали все возможное для урегулирования на Украине

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Администрация США займется другими приоритетным вопросами, если решит, что прогресса в урегулировании кризиса на Украине недостаточно. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью порталу The Free Press.
«Мы сделали все возможное. Мы потратили много времени и сил на самых высоких уровнях нашего правительства. Мы продолжим делать это до тех пор, пока будет существовать реальный путь к продвижению вперед», — сказал он.
«Если в какой-то момент мы обнаружим, что мы слишком далеко друг от друга, а движения вперед недостаточно, нам, возможно, придется перейти к другим приоритетам, потому что в мире происходит много важных вещей», — указал госсекретарь.