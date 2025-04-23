Эксперт оценил угрозы США отказаться от переговоров по Украине

Кошкин подчеркнул, что США намеренно отдаляются от украинского конфликта, чтобы ответственность за его урегулирования легла на Евросоюз и Великобританию. Политолог предположил, что даже дистанцировавшись от переговорного процесса, Штаты не перестанут оказывать Киеву военную поддержку. «Также США продолжат снабжать Киев разведданными, но вся ответственность за дальнейшую судьбу украинского кризиса ляжет на Евросоюз», — добавил Кошкин.