Эксперт оценил угрозы США отказаться от переговоров по Украине

Ранее о вероятном отказе США участвовать в переговорах, если Украина и Россия не будет демонстрировать активности в процессе, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Представитель команды Трампа при этом подчеркнул, что США прилагают для урегулирования конфликта значительные усилия.
Политолог Андрей Кошкин считает, что заявление Вэнса напрямую связано с окончанием стодневного периода у власти президента США. Американский лидер неоднократно заявлял, что сможет добиться перемирия между Россией и Украиной за 100 дней.
«Теперь он может смело объявить, что Вашингтон сделал всё, что от него зависит, но обе стороны конфликта не хотят идти навстречу друг другу, поэтому США выходят из этого процесса», — рассказал эксперт «Инфо 24».
Кошкин подчеркнул, что США намеренно отдаляются от украинского конфликта, чтобы ответственность за его урегулирования легла на Евросоюз и Великобританию. Политолог предположил, что даже дистанцировавшись от переговорного процесса, Штаты не перестанут оказывать Киеву военную поддержку. «Также США продолжат снабжать Киев разведданными, но вся ответственность за дальнейшую судьбу украинского кризиса ляжет на Евросоюз», — добавил Кошкин.
Напомним, 22 апреля вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США предложил обеим сторонам украинского конфликта четкий план разрешения противостояния. Если Москва и Киев не дадут ответы, то США выйдут из процесса.
23 апреля в Лондоне должны были пройти переговоры по мирному урегулированию на Украине с участием представителей администрации Белого дома, глав МИД Великобритании, Франции и Германии, но накануне украинский лидер Владимир Зеленский сделал заявление о том, что не готов признать Крым российской территорией. В итоге встречу отложили.