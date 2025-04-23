«Если сама срана, которая является доминантой в организации этих санкций, признает Крым и снимаются санкции с России в части референдума Крыма, то это брешь — в которую очень многое “влезет”. И остальные санкции не с такой ретивостью исполняться уже будут — всем станет понятно, что процесс начался», — убежден Константинов.
Он подчеркнул, что уже сейчас отмечается активность иностранных компаний, которые «стоят на старте», поскольку боятся опоздать с возвращением на привлекательный российские рынок.
«Для Крыма — мы и так хорошо развиваемся, хорошими темпами. Это для страны, наверное, в большей степени. Хотя мы будем рады, если на фоне Крыма будут реализованы какие-то федеральные проекты международного плана», — добавил спикер крымского парламента.
Газета Wall Street Journal ранее сообщила о том, что США якобы потребовали от Киева отказаться от вступления Украины в НАТО. Кроме того, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль территории вокруг ядерного реактора Запорожской АЭС.