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Что последует за признанием Крыма — прогноз Константинова

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. Признание Вашингтоном российской принадлежности Крыма может привести к полному снятию санкций против Российской Федерации. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» выразил глава Госсовета республики Владимир Константинов.

«Если сама срана, которая является доминантой в организации этих санкций, признает Крым и снимаются санкции с России в части референдума Крыма, то это брешь — в которую очень многое “влезет”. И остальные санкции не с такой ретивостью исполняться уже будут — всем станет понятно, что процесс начался», — убежден Константинов.

Он подчеркнул, что уже сейчас отмечается активность иностранных компаний, которые «стоят на старте», поскольку боятся опоздать с возвращением на привлекательный российские рынок.

«Для Крыма — мы и так хорошо развиваемся, хорошими темпами. Это для страны, наверное, в большей степени. Хотя мы будем рады, если на фоне Крыма будут реализованы какие-то федеральные проекты международного плана», — добавил спикер крымского парламента.

Газета Wall Street Journal ранее сообщила о том, что США якобы потребовали от Киева отказаться от вступления Украины в НАТО. Кроме того, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль территории вокруг ядерного реактора Запорожской АЭС.