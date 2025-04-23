Что последует за признанием Крыма — прогноз Константинова

«Если сама срана, которая является доминантой в организации этих санкций, признает Крым и снимаются санкции с России в части референдума Крыма, то это брешь — в которую очень многое “влезет”. И остальные санкции не с такой ретивостью исполняться уже будут — всем станет понятно, что процесс начался», — убежден Константинов.