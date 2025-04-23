Парламент Белоруссии принял заявление в связи с 80-летием Победы

Парламентарии также призвали мировое сообщество в связи с 80-летием Победы вспомнить о том, что всех объединяет, о стремлении к миру, справедливости и благополучию. «Пусть священная память о беспримерном подвиге, мужестве и героизме советского и других народов, боровшихся с фашизмом, вдохновляет нас на созидательный труд во имя будущего, в котором нет места войнам и страданиям. Сохраним мир для наших детей и внуков», — говорится в заявлении.