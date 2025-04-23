Парламент Белоруссии принял заявление в связи с 80-летием Победы

«Сегодня, спустя 80 лет, мир сталкивается с новыми масштабными вызовами и угрозами, том числе в области безопасности. Конфликты, терроризм, экономические кризисы и политические разногласия создают напряженность в международных отношениях, что может привести к непоправимым последствиям. Попытки переписать историю, обелить нацизм, героизировать фашистов и их пособников недопустимы», — говорится в заявлении, которое в среду на сессии приняли обе палаты белорусского парламента.
В документе подчеркивается, что белорусские парламентарии как наследники поколения победителей обязаны защитить историческую правду. «Сохранение памяти о великом подвиге народов, противостоявших фашизму, является залогом неповторения новых масштабных кровопролитных войн и конфликтов. Парламентам всех государств необходимо объединить усилия в борьбе за мир, укреплять международное сотрудничество, поддерживать диалог и добрососедские отношения, находить компромиссы даже в самых сложных ситуациях», — говорится в заявлении.
Кроме того, подчеркивается, что мир — это не просто отсутствие войны, а жизнь в безопасности и гармонии. «Беларусь, ощутившая ужасы войны (Великой Отечественной — ред.), всегда выступала и будет выступать за политико-дипломатическое урегулирование конфликтов, укрепление международной безопасности и взаимоуважительного диалога между государствами», — подчеркивается в документе.
Заявление, принятое белорусским парламентом, адресовано международному сообществу. «Этот юбилей является не только поводом для торжеств, но и важным напоминанием ценности мира, свободы и человеческой жизни», — говорится в документе.
Парламентарии также призвали мировое сообщество в связи с 80-летием Победы вспомнить о том, что всех объединяет, о стремлении к миру, справедливости и благополучию. «Пусть священная память о беспримерном подвиге, мужестве и героизме советского и других народов, боровшихся с фашизмом, вдохновляет нас на созидательный труд во имя будущего, в котором нет места войнам и страданиям. Сохраним мир для наших детей и внуков», — говорится в заявлении.