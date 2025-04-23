Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская область начала сотрудничество с Аргентиной

Подписание меморандума о взаимопонимании между Нижегородской областью и провинцией Ла-Риоха в Аргентине состоялось 23 апреля.

Источник: правительство Нижегородской области

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Документ подписали губернатор Глеб Никитин и губернатор провинции Ла-Риоха Рикардо Клементе Кинтела. Глава Нижегородской обалсти представил аргентинским коллегам научный и промышленный потенциал региона.

«Обсудили наши возможности по работе в сфере сельского хозяйства с целью расширения взаимной торговли, сотрудничество между университетами. Заинтересовали коллег нашим ИТ-кампусом “Неймарк”», — рассказал Глеб Никитин.

В планах — расширение торгово-экономического сотрудничества, в частности, по поставкам продукции сельского хозяйства из провинции Ла-Риоха в Нижегородскую область. Рикардо Клементе Кинтела также пригласили на конференцию ЦИПР, которая состоится в Нижнем Новгороде в начале июня.

Ранее сообщалось, что мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал соглашение о развитии детского и профессионального спорта.