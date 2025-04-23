Нижегородская область начала сотрудничество с Аргентиной

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Документ подписали губернатор Глеб Никитин и губернатор провинции Ла-Риоха Рикардо Клементе Кинтела. Глава Нижегородской обалсти представил аргентинским коллегам научный и промышленный потенциал региона.
«Обсудили наши возможности по работе в сфере сельского хозяйства с целью расширения взаимной торговли, сотрудничество между университетами. Заинтересовали коллег нашим ИТ-кампусом “Неймарк”», — рассказал Глеб Никитин.
В планах — расширение торгово-экономического сотрудничества, в частности, по поставкам продукции сельского хозяйства из провинции Ла-Риоха в Нижегородскую область. Рикардо Клементе Кинтела также пригласили на конференцию ЦИПР, которая состоится в Нижнем Новгороде в начале июня.
Ранее сообщалось, что мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал соглашение о развитии детского и профессионального спорта.