Нижегородская область начала сотрудничество с Аргентиной

В планах — расширение торгово-экономического сотрудничества, в частности, по поставкам продукции сельского хозяйства из провинции Ла-Риоха в Нижегородскую область. Рикардо Клементе Кинтела также пригласили на конференцию ЦИПР, которая состоится в Нижнем Новгороде в начале июня.