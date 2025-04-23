Рубио заявил, что США стали лучше понимать позицию России по Украине

«Я бы сказал, что мы лучше понимаем, в чем состоит позиция России, потому что мы действительно поговорили с ними после трех лет молчания. Нам, возможно, придется прийти к выводу, что они [Россия и Украина] в своих позициях настолько далеки друг от друга, что в настоящее время заключение мира невозможно», — сказал Рубио.