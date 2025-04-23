Рубио заявил, что США стали лучше понимать позицию России по Украине

«Я бы сказал, что мы лучше понимаем, в чем состоит позиция России, потому что мы действительно поговорили с ними после трех лет молчания. Нам, возможно, придется прийти к выводу, что они [Россия и Украина] в своих позициях настолько далеки друг от друга, что в настоящее время заключение мира невозможно», — сказал Рубио.
Он также выразил надежду на то, что стороны могут быстро прийти к соглашению, поскольку, по его мнению, конфликт «не может закончиться военным путем». Рубио отметил, что в конечном счете возможность заключения сделки зависит от России и Украины.
Ранее госсекретарь отменил поездку в Лондон на переговоры по урегулированию конфликта на Украине на фоне заявления украинского президента Владимира Зеленского о Крыме, сообщала The New York Times. Представитель Госдепартамента Тэмми Брюс объяснила решение Рубио плотным графиком.
Признание Киевом Крыма российской территорией стало одним из ключевых пунктов мирного плана, предложенного Вашингтоном. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает полуостров частью России.
США также представили свои предложения по урегулированию на встречах с европейскими и украинскими представителями в Париже 17 апреля. Об их итогах проинформировали Россию. Среди прочего, США предложили смягчить санкции против России и снять с повестки дня стремление Украины вступить в НАТО.