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Лукашенко упростил ввоз беспилотников для силовых структур

МИНСК, 23 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который касается гражданских беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и авиамоделей, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Sputnik.by

Глава государства изменил этим документом предыдущий указ от 25 сентября 2023 года № 297 «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов».

В частности, упрощается порядок ввоза в Беларусь БЛА и авиамоделей в интересах силовых, правоохранительных и других организаций.

отмечается в сообщении

Есть и другое новшество. Индивидуальные предприниматели и компании должны будут согласовывать продажу беспилотников «до ее осуществления».

В недавнем прошлом в Беларуси ввели строгие правила использования и продажи беспилотников. В прошлом году физлицам запретили применять, хранить и покупать дроны, а также ввозить их в страну.

Эксплуатировать беспилотники разрешили только индивидуальным предпринимателям и организациям. Но для этого аппараты нужно поставить на учет в Департаменте по авиации.