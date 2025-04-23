Лукашенко упростил ввоз беспилотников для силовых структур

Глава государства изменил этим документом предыдущий указ от 25 сентября 2023 года № 297 «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов».
В частности, упрощается порядок ввоза в Беларусь БЛА и авиамоделей в интересах силовых, правоохранительных и других организаций.
Есть и другое новшество. Индивидуальные предприниматели и компании должны будут согласовывать продажу беспилотников «до ее осуществления».
В недавнем прошлом в Беларуси ввели строгие правила использования и продажи беспилотников. В прошлом году физлицам запретили применять, хранить и покупать дроны, а также ввозить их в страну.
Эксплуатировать беспилотники разрешили только индивидуальным предпринимателям и организациям. Но для этого аппараты нужно поставить на учет в Департаменте по авиации.