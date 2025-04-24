Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Week: почему РФ не присоединится к гонке военно-морских вооружений между США и Китаем

Николай Патрушев, помощник президента России и председатель Морской коллегии РФ, заявил, что Россия не намерена втягиваться в гонку военно-морских вооружений, несмотря на попытки США и Китая превзойти друг друга в этой сфере, пишет The Week.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, военно-морская гонка вооружений между Китаем и США направлена на завоевание морского господства в Индо-Тихоокеанском регионе. Хотя военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая является крупнейшим в мире, США пытаются усилить свою военно-морскую мощь, чтобы обеспечить себе стратегическое господство.

По данным американского Центра стратегических и международных исследований, если Пекин продолжит наращивать свой флот нынешними темпами, а США не предпримут достаточных мер для оживления своей судостроительной промышленности, «вероятность выхода Китая победителем из межгосударственной войны, особенно затяжной войны великих держав, продолжит расти».

Как отметил Патрушев, принятые Пекином планы и программы в области кораблестроения намного масштабнее американских. А указ президента США Дональда Трампа о «восстановлении морского господства Америки» он как раз объяснил необходимостью опередить Китай, который стал «морской экономической державой номер один в мире».

Что касается нежелания России вмешиваться в этому гонку, Патрушев напомнил, что российский военно-морской флот является «одним из сильнейших в мире по своей совокупной мощи», а российские моряки «всегда доказывали, что отлично воюют не числом, а умением». Он также подчеркнул, что российский ВМФ «способен дать адекватный ответ на любые вызовы и угрозы безопасности России в Мировом океане, как у наших берегов, так и в его отдаленных районах».