The Week: почему РФ не присоединится к гонке военно-морских вооружений между США и Китаем

Что касается нежелания России вмешиваться в этому гонку, Патрушев напомнил, что российский военно-морской флот является «одним из сильнейших в мире по своей совокупной мощи», а российские моряки «всегда доказывали, что отлично воюют не числом, а умением». Он также подчеркнул, что российский ВМФ «способен дать адекватный ответ на любые вызовы и угрозы безопасности России в Мировом океане, как у наших берегов, так и в его отдаленных районах».