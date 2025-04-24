The Week: почему РФ не присоединится к гонке военно-морских вооружений между США и Китаем

Согласно статье, военно-морская гонка вооружений между Китаем и США направлена на завоевание морского господства в Индо-Тихоокеанском регионе. Хотя военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая является крупнейшим в мире, США пытаются усилить свою военно-морскую мощь, чтобы обеспечить себе стратегическое господство.
По данным американского Центра стратегических и международных исследований, если Пекин продолжит наращивать свой флот нынешними темпами, а США не предпримут достаточных мер для оживления своей судостроительной промышленности, «вероятность выхода Китая победителем из межгосударственной войны, особенно затяжной войны великих держав, продолжит расти».
Как отметил Патрушев, принятые Пекином планы и программы в области кораблестроения намного масштабнее американских. А указ президента США Дональда Трампа о «восстановлении морского господства Америки» он как раз объяснил необходимостью опередить Китай, который стал «морской экономической державой номер один в мире».
Что касается нежелания России вмешиваться в этому гонку, Патрушев напомнил, что российский военно-морской флот является «одним из сильнейших в мире по своей совокупной мощи», а российские моряки «всегда доказывали, что отлично воюют не числом, а умением». Он также подчеркнул, что российский ВМФ «способен дать адекватный ответ на любые вызовы и угрозы безопасности России в Мировом океане, как у наших берегов, так и в его отдаленных районах».