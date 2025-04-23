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Молдавия стала местом базирования спецслужб Украины, заявила депутат ГД

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Молдавия при президенте Майе Санду превратилась в территорию базирования спецслужб Украины, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО «Евразия» Алёна Аршинова.

Источник: Sputnik

ЦОС ФСБ ранее сообщило, что Россия выслала агента молдавской разведки Дмитрия Руснака, получившего задание собирать сведения о планах властей РФ в отношении Молдавии, чиновниках и силовиках. В ведомстве также сообщили, что Руснак способствовал в 2020 году установлению контактов между начальником военной разведки Украины Кириллом Будановым и тогдашним кандидатом в президенты Молдавии Майей Санду.

«Молдова при Санду превратилась в территорию базирования спецслужб Украины», — сказала Аршинова.

По словам депутата Госдумы, уже неоднократно возникали скандалы с вербовкой, как граждан Молдавии, так и иностранцев, и этим занимаются Служба безопасности Украины (СБУ) и украинское Главное управление разведки (ГУР).

Политик отметила, что граждане Молдовы привлекают спецслужбы Украины тем, что имеют возможность свободного въезда в Россию.

«К самим выходцам из Республики Молдова здесь традиционно хорошее отношение и доверие. Но, как видим, есть и ложка дёгтя в бочке мёда», — добавила она.

Аршинова считает, что такие ситуации невозможны без прямого содействия властей Молдавии. Парламентарий напомнила, что Санду неоднократно заявляла о своей поддержке террористическому режиму Владимира Зеленского. «Такую подрывную работу невозможно не замечать, и она не останется без ответных мер», — заключила депутат ГД.