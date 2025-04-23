ЦОС ФСБ ранее сообщило, что Россия выслала агента молдавской разведки Дмитрия Руснака, получившего задание собирать сведения о планах властей РФ в отношении Молдавии, чиновниках и силовиках. В ведомстве также сообщили, что Руснак способствовал в 2020 году установлению контактов между начальником военной разведки Украины Кириллом Будановым и тогдашним кандидатом в президенты Молдавии Майей Санду.
«Молдова при Санду превратилась в территорию базирования спецслужб Украины», — сказала Аршинова.
Политик отметила, что граждане Молдовы привлекают спецслужбы Украины тем, что имеют возможность свободного въезда в Россию.
«К самим выходцам из Республики Молдова здесь традиционно хорошее отношение и доверие. Но, как видим, есть и ложка дёгтя в бочке мёда», — добавила она.
Аршинова считает, что такие ситуации невозможны без прямого содействия властей Молдавии. Парламентарий напомнила, что Санду неоднократно заявляла о своей поддержке террористическому режиму Владимира Зеленского. «Такую подрывную работу невозможно не замечать, и она не останется без ответных мер», — заключила депутат ГД.