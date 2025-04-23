США временно вывели миротворцев из Южного Судана

Глава МООНЮС Николас Хейс заявлял в марте, что Южный Судан находится на грани возвращения к гражданской войне на фоне разрастающихся внутренних проблем. Также госсекретарь США Марко Рубио заявлял в апреле, что аннулирует все визы у граждан Южного Судана и ограничивает выдачу виз для таких граждан на въезд в Штаты.
«Шестого апреля группа офицеров военных штабов из Соединенных Штатов Америки, служащих в составе миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС), была временно выведена из Джубы по запросу властей США», — приводит радиостанция слова представителя ООН.
Радиостанция уточнила, что США вывели своих миротворцев из Южного Судана без официального заявления или каких-либо объяснений. Собеседник Tamazuj подчеркнул, что вклад миротворцев США имеет «решающее значение» для выполнения мандата миссии в условиях текущего кризиса в стране.
Ранее силы безопасности, лояльные президенту Южного Судана Сальве Кииру, задержали двух министров и ряд высокопоставленных военных чиновников, связанных с первым вице-президентом Риеком Машаром и возглавляемым им движением, дом самого Машара был окружен силами безопасности. Аресты вызвали обеспокоенность относительно перспектив мирного соглашения 2018 года, положившего конец пятилетнему гражданскому конфликту между силами, лояльными Кииру и Машару, в результате которой погибли около 400 тысяч человек.