США временно вывели миротворцев из Южного Судана

Ранее силы безопасности, лояльные президенту Южного Судана Сальве Кииру, задержали двух министров и ряд высокопоставленных военных чиновников, связанных с первым вице-президентом Риеком Машаром и возглавляемым им движением, дом самого Машара был окружен силами безопасности. Аресты вызвали обеспокоенность относительно перспектив мирного соглашения 2018 года, положившего конец пятилетнему гражданскому конфликту между силами, лояльными Кииру и Машару, в результате которой погибли около 400 тысяч человек.