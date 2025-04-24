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Рустам Минниханов вручил Равилю Ахметшину орден «Дуслык»

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил орден «Дуслык» вице-премьеру республики и Полномочному представителю РТ в РФ Равилю Ахметшину. Награда присуждена "За значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан и многолетнюю плодотворную работу. Об этом сообщает Полпредство Татарстана.

Источник: Telegram-канал Полпредства Татарстана

Равиль Ахметшин возглавляет Полпредство Татарстана в РФ с 2010 года. До этого он более 30 лет проработал в органах внутренних дел в Казани и Москве, имеет звание генерал-майора милиции.

Под его руководством Полпредство стало ключевой площадкой для продвижения интересов республики на федеральном уровне. Оно активно участвует в реализации международных, культурных, инвестиционных и молодёжных проектов, тесно взаимодействует с Администрацией Президента РФ, федеральными министерствами и ведомствами Москвы и Московской области.

Благодаря усилиям Ахметшина представительство также стало значимым центром общественного и культурного притяжения. Принцип единства, сплоченности как татарского, так и многонационального российского народа, проникнул во все сферы деятельности полпредства.