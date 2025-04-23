Гуцул заявила о неравных условиях для ее защиты и стороны обвинения

«А мы все знаем, какое давление оказывается со стороны правящей партии, спикера парламента, Санду и премьер-министра. Мы видели письма, которые продемонстрировала госпожа Драгэлин (экс-глава Антикоррупционной прокуратуры), и она открывает нам глаза. Мы давно знали, что такие вещи существуют, но теперь она ещё раз подтверждает, что прокуратура, правоохранительные органы, СИБ и судебная система на сегодняшний день работают в интересах правящей партии», — сказала Гуцул.