Гуцул заявила о неравных условиях для ее защиты и стороны обвинения

В среду в районном суде Кишинева должно было пройти очередное слушание по делу о финансировании партии «Шор», однако судья перенесла заседание на 30 апреля.
«Судья требует, чтобы за одно заседание — всего 2 часа — были заслушаны 5−6 свидетелей с нашей стороны, в то время как осенью 2024 года свидетелей обвинения допрашивали по 2−3 часа каждого. Это создаёт неравные условия между защитой и обвинением. Спешка, с которой суд пытается вынести решение, не имеет ничего общего со справедливостью», — заявила Гуцул журналистам на выходе из зала суда.
Руководитель Гагаузии также обвинила правящую в Молдавии партию «Действие и солидарность» (ПДС), спикера парламента Игоря Гросу, президента Майю Санду и премьер-министра Дорина Речана в оказании давления на судебную систему.
«А мы все знаем, какое давление оказывается со стороны правящей партии, спикера парламента, Санду и премьер-министра. Мы видели письма, которые продемонстрировала госпожа Драгэлин (экс-глава Антикоррупционной прокуратуры), и она открывает нам глаза. Мы давно знали, что такие вещи существуют, но теперь она ещё раз подтверждает, что прокуратура, правоохранительные органы, СИБ и судебная система на сегодняшний день работают в интересах правящей партии», — сказала Гуцул.
Он выразила уверенность, что на предстоящих 28 сентября парламентских выборах «жители Молдавии покажут, что эта власть не вечна».
Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию «Шор», которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.