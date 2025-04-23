Politico узнало, что США в Лондоне готовились обсуждать лишь план Трампа

Переговоры в Лондоне должны были пройти на уровне министров иностранных дел. Однако позже статус встречи понизили — главы МИД Франции, Британии и Германии решили не участвовать в обсуждении из-за отказа от переговоров госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского президента по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Теперь в переговорах участвуют советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, а также официальные лица из США и Украины.