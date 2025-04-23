Politico узнало, что США в Лондоне готовились обсуждать лишь план Трампа

На переговорах в Лондоне украинская делегация рассчитывала обсудить 30-дневное прекращение огня, а не мирный план президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico со ссылкой источники.
По словам собеседников газеты, инициативу Украины были готовы поддержать Франция и Великобритания. Однако представители американской делегации вместо этого решили сосредоточиться на плане Трампа, представленном Украине как вариант «бери или уходи», говорят источники Politico.
Предложение установить 30-дневное прекращение огня впервые было озвучено после переговоров представителей Киева и Вашингтона в Джидде в марте. Владимир Зеленский заявил, что Украина готова пойти на такой шаг при условии, что на это согласится Москва. Владимир Путин принципиально высказался «за», но обозначил ряд вопросов, на которые Москва хочет получить ответ перед общим прекращением огня, согласившись остановить удары по объектам энергетики. Киев такой вариант принял.
Мирный план Дональда Трампа предусматривает отмену антироссийских санкций и неформальное признание США контроля России над Крымом, напоминает Politico. Последнее условие, как отмечает газета, не подходит для Киева — и вряд ли будет одобрено его западными союзниками.
Переговоры в Лондоне должны были пройти на уровне министров иностранных дел. Однако позже статус встречи понизили — главы МИД Франции, Британии и Германии решили не участвовать в обсуждении из-за отказа от переговоров госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского президента по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Теперь в переговорах участвуют советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, а также официальные лица из США и Украины.
Politico отмечает, что «принятое в последнюю минуту» решение Рубио и Уиткоффа подчеркивает напряженность между командой Трампа и европейскими союзниками по поводу исхода военного конфликта России и Украины.
О том, что к срыву переговоров привел отказ Зеленского признать Крым российским, писали The New York Times и Axios. По информации Bloomberg, США также предложили оставить за Россией все перешедшие под ее контроль территории.
The Washington Post назвала причиной срыва переговоров желание Киева «сначала обсудить полное прекращение огня, а все остальное — потом». Украинский вице-премьер Юлия Свириденко, комментируя смену формата встречи в Лондоне, заявила, что Украина «готова к переговорам», но «не к капитуляции».
В Кремле допустили, что к отмене переговоров привело то, что представителям США и Украины не удалось сблизить позиции по некоторым вопросам урегулирования. Вице-президент США Джей Ди Вэнс пригрозил, что Вашингтон полностью откажется от посреднических усилий, если не получит положительного ответа на свои предложения.