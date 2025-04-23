Запад пытается вернуться в афганскую игру, заявил Лавров

«Мы обратили внимание, что Запад активно пытается вернуться в афганскую игру, из которой он вышел, как я уже сказал, во время бегства коалиции из этой страны после прихода к власти талибов. Запад, в частности, инициировал через секретариат ООН новый формат консультаций, которые собираются в Дохе», — сказал он по итогам визита в Узбекистан.