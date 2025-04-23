Запад пытается вернуться в афганскую игру, заявил Лавров

«Мы обратили внимание, что Запад активно пытается вернуться в афганскую игру, из которой он вышел, как я уже сказал, во время бегства коалиции из этой страны после прихода к власти талибов. Запад, в частности, инициировал через секретариат ООН новый формат консультаций, которые собираются в Дохе», — сказал он по итогам визита в Узбекистан.
Как отметил Лавров, Западу неуютно от того, что до дохийского формата главную роль во внешнем сопровождении афганских процессов играли страны, расположенные в этом регионе.
«Мы не против, только если участие западных стран в этих общих усилиях будет честным и не будет таить в себе двойного дна, поэтому мы тоже участвуем в дохийском процессе», — добавил он.
В то же время министр отметил, что Москва пока не видит каких-то значимых результатов от участия ООН и Запада в общих усилиях по стабилизации вокруг Афганистана.