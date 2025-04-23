Экс-советник Трампа считает реальной угрозой для Киева остановку военной помощи США

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Киев рискует остаться без военной поддержки со стороны Вашингтона, а европейские страны не смогут ее заменить. Такое мнение выразил бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
«Если Трамп отзовет американскую военную поддержку, что является реальной возможностью, то Украина должна рассчитывать на то, что европейцы компенсируют разницу. И хотя наши друзья в Европе хорошо справляются с риторикой, они не всегда искусны в исполнении», — сказал он в комментарии украинскому изданию «Общественное. Новости».
Болтон также посоветовал Киеву серьезно воспринимать угрозы Вашингтона выйти из переговорного процесса.
Трамп ранее не стал уточнять, намерен ли он прекратить военную помощь Украине, если переговоры по мирному урегулированию закончатся неудачно. При этом госсекретарь Марко Рубио заявлял, что Соединенные Штаты после трех лет поддержки Украины и траты «миллиардов долларов» достигли точки, когда нужно сфокусироваться на других задачах.
22 апреля Владимир Зеленский заявил, что Киев не имел возможности обсудить с Вашингтоном вопрос предоставления нового пакета военной помощи и не имеет никаких договоренностей по этой теме. По его словам, украинские власти очень не хотели бы, чтобы Америка прекратила помощь. Ранее Зеленский также жаловался, что ему не удается договориться с Трампом даже о покупке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.