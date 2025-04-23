Экс-советник Трампа считает реальной угрозой для Киева остановку военной помощи США

22 апреля Владимир Зеленский заявил, что Киев не имел возможности обсудить с Вашингтоном вопрос предоставления нового пакета военной помощи и не имеет никаких договоренностей по этой теме. По его словам, украинские власти очень не хотели бы, чтобы Америка прекратила помощь. Ранее Зеленский также жаловался, что ему не удается договориться с Трампом даже о покупке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.