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Песков: Украина должна иметь нейтральный статус

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что «безопасность одних стран не должна обеспечиваться за спиной других».

Источник: РИА "Новости"

ПАРИЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Украина должна быть государством с нейтральным статусом. Об этом в интервью французскому журналу Le Point заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Необходим нейтральный статус для Украины. И признание реальности касательно территорий», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента журнала Анн Нива.

По словам пресс-секретаря российского лидера, «безопасность одних стран не должна обеспечиваться за спиной других». «Если вы хотите гарантировать безопасность Украины и вовлекаете ее в НАТО, вы нарушаете безопасность России», — подчеркнул Песков.