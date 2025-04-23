Песков: Украина должна иметь нейтральный статус

По словам пресс-секретаря российского лидера, «безопасность одних стран не должна обеспечиваться за спиной других». «Если вы хотите гарантировать безопасность Украины и вовлекаете ее в НАТО, вы нарушаете безопасность России», — подчеркнул Песков.