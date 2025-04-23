Песков: Украина должна иметь нейтральный статус

ПАРИЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Украина должна быть государством с нейтральным статусом. Об этом в интервью французскому журналу Le Point заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Необходим нейтральный статус для Украины. И признание реальности касательно территорий», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента журнала Анн Нива.
По словам пресс-секретаря российского лидера, «безопасность одних стран не должна обеспечиваться за спиной других». «Если вы хотите гарантировать безопасность Украины и вовлекаете ее в НАТО, вы нарушаете безопасность России», — подчеркнул Песков.