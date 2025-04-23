Депутат Рады Гончаренко отреагировал на критику Трампа

«Нам нужен мир. Заморозка. Остановка. Если [первому вице-премьеру — министру экономики Украины] Юлии Свириденко или [экс-главе одесской ячейки запрещенного и признанного террористическим в РФ “Правого сектора”] Сергею Стерненко хочется воевать — берите автомат и вперед! Достали уже сидеть и рассказывать о войне до последнего украинца», — сказал Гончаренко. Он констатировал, что в реальности украинцы зависят от Трампа больше, чем он от них.