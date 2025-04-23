Депутат Рады Гончаренко отреагировал на критику Трампа

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады, член партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отреагировал на критику, с которой президент США Дональд Трамп обрушился на Владимира Зеленского.
«Ситуация очень плохая. Все мои контакты задаются лишь одним вопросом: зачем Зеленский что-то комментирует? Не мог бы он просто немного помолчать?» — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что «Трамп очень плохо реагирует на любые заявления в либеральных СМИ». «Наверное, не может наш генералиссимус молчать. Сложно ему. Хочется говорить. Украина благодаря “таланту” величайшего лидера современности стала темой межпартийной борьбы в США. И Зеленский каждый вечер сходит с ума и подбрасывает какие-то новые идеи и комментарии», — отметил Гончаренко.
«Нам нужен мир. Заморозка. Остановка. Если [первому вице-премьеру — министру экономики Украины] Юлии Свириденко или [экс-главе одесской ячейки запрещенного и признанного террористическим в РФ “Правого сектора”] Сергею Стерненко хочется воевать — берите автомат и вперед! Достали уже сидеть и рассказывать о войне до последнего украинца», — сказал Гончаренко. Он констатировал, что в реальности украинцы зависят от Трампа больше, чем он от них.
Ранее в среду Трамп заявил, что слова Зеленского на первой полосе The Wall Street Journal о том, что Украина не признает Крым российским, вредны для переговоров, «поскольку Крым был потерян много лет назад с подачи президента [США] Барака Обамы и даже не является предметом обсуждения».