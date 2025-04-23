Уиткофф вылетел в Москву после срыва переговоров в Лондоне

Прошлый визит Уиткоффа в РФ состоялся 11 апреля. В Санкт-Петербурге Уиткофф встретился с Владимиром Путиным. Беседа длилась 4,5 часа. Позже американский дипломат рассказал, что в ходе встречи с президентом России велось обсуждение по поводу территорий в рамках украинского конфликта. Напомним, сегодня в Лондоне планировались переговоры по украинскому конфликту. На встречу должны были приехать министры иностранных дел США, Великобритании, Франции, Германии и Украины. Однако американский госсекретарь Марко Рубио отменил поездку после того, как Владимир Зеленский публично отказался признать Крым частью России. Встреча была сорвана.