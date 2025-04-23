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Уиткофф вылетел в Москву после срыва переговоров в Лондоне

Из Парижа в сторону России вылетел самолёт Gulfstream G650. На его борту, предположительно, находится спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Данные приводит трекинговый сервис Flightradar.

Источник: Reuters

О том, что американский спецпосланник посетит Россию, стало известно накануне. Об этом визите говорили в Белом доме, а также о нём сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Однако конкретная дата приезда не сообщалась.

Прошлый визит Уиткоффа в РФ состоялся 11 апреля. В Санкт-Петербурге Уиткофф встретился с Владимиром Путиным. Беседа длилась 4,5 часа. Позже американский дипломат рассказал, что в ходе встречи с президентом России велось обсуждение по поводу территорий в рамках украинского конфликта. Напомним, сегодня в Лондоне планировались переговоры по украинскому конфликту. На встречу должны были приехать министры иностранных дел США, Великобритании, Франции, Германии и Украины. Однако американский госсекретарь Марко Рубио отменил поездку после того, как Владимир Зеленский публично отказался признать Крым частью России. Встреча была сорвана.