Axios узнал, когда состоится следующая встреча Путина и Уиткоффа

Накануне о новом визите Уиткоффа в Москву сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, встреча запланирована на этой неделе. За день до этого The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников писала, что спецпосланник может снова посетить Россию в конце недели.