Axios узнал, когда состоится следующая встреча Путина и Уиткоффа

Если встреча состоится, это будут четвертые переговоры Уиткоффа и Путина с момента инаугурации американского президента Дональда Трампа.
Накануне о новом визите Уиткоффа в Москву сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, встреча запланирована на этой неделе. За день до этого The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников писала, что спецпосланник может снова посетить Россию в конце недели.
Последний визит спецпосланника американского лидера в Россию состоялся 11 апреля. Тогда он встретился с Путиным в Санкт-Петербурге. На встрече обсуждались «аспекты украинского урегулирования», сообщил Кремль, другие подробности переговоров в сообщении не приводятся. Предыдущие две встречи — 13 марта и 11 февраля — прошли в Москве.
В публичных заявлениях Уиткофф делает упор на личные взаимоотношения между лидерами России и США. После своего первого визита в Москву он выразил надежду на продолжение дружбы между Путиным и Трампом.