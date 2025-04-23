«Я в настоящее время не отслеживаю [такую] встречу. Но, как всегда, мы будем вас информировать», — сказала она. Ливитт комментировала вопрос о том, заключается ли план в организации встречи Путина и Трампа в следующем месяце в Саудовской Аравии.
Ливитт: объявления о возможной встрече Путина и Трампа в Саудовской Аравии нет
ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. У американской стороны в настоящее время нет объявлений о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в мае в Саудовской Аравии. Об этом заявила, отвечая на вопрос ТАСС, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.