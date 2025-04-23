FT узнала о планах Европы подтолкнуть Украину к территориальной уступке

Власти Германии, Франции и Великобритании все больше обеспокоены ужесточением позиции США и утратой терпения у президента Дональда Трампа в отношении Украины, пишет Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
Со слов собеседника, эти три страны пытаются обнаружить точку соприкосновения для заключения сделки, условия которой не вынудили бы Украину нарушить все свои красные линии, но подтолкнули бы Киев к «территориальной уступке как конечной точке переговоров».
На среду, 23 апреля, в Лондоне была запланирована встреча США, Украины, Великобритании, Германии и Франции на уровне министров иностранных дел. Однако за день до переговоров уровень был понижен — первым от визита отказался госсекретарь Марко Рубио, его примеру затем последовали министры из Германии и Франции.
Как выяснил Reuters, причиной стал документ, в котором Украина изложила свою позицию касательно продолжения переговорного процесса. Киев подчеркнул, что отказывается обсуждать территориальные вопросы до того, как будет достигнута договоренность о «полном и безоговорочном прекращении огня». По сведениям The Washington Post, переговоры сорвались потому, что Украина хотела «сначала обсудить полное прекращение огня, а все остальное — потом».
США планировали в рамках мирного соглашения признать Крым российской территорией, рассказали источники The Wall Street Journal и The Washington Post. Украинский президент Владимир Зеленский накануне встречи заявил, что Киев никогда официально не признает утрату полуострова. Трамп следом выступил с резким заявлением в его сторону: «Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но, если он хочет Крым, почему они не боролись за него 11 лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?».
«Ситуация для Украины тяжелая — у него (Зеленского. — РБК) может быть мир или он может воевать еще три года, прежде чем потеряет всю страну», — предупредил президент США.