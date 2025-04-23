FT узнала о планах Европы подтолкнуть Украину к территориальной уступке

США планировали в рамках мирного соглашения признать Крым российской территорией, рассказали источники The Wall Street Journal и The Washington Post. Украинский президент Владимир Зеленский накануне встречи заявил, что Киев никогда официально не признает утрату полуострова. Трамп следом выступил с резким заявлением в его сторону: «Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но, если он хочет Крым, почему они не боролись за него 11 лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?».