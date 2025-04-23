Трамп: отказ Зеленского признать Крым российским мешает урегулированию

«Трамп не просит Украину признать Крым. Никто не просил их это сделать. Он просит их сесть за стол переговоров, признав, что эта жестокая война длится слишком долго и что для хорошего соглашения обе стороны должны выйти из-за стола переговоров слегка недовольными», — заявила она журналистам на пресс-конференции в Вашингтоне.