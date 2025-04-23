Klix: В Восточном Сараево в Сербии пытались задержать Милорада Додика

На прошлой неделе, 19 апреля, президент Республики Сербской Милорад Додик сообщал, что в полицию государства были тайно введены британские бойцы, которым дана задача устранить его. Он подчеркнул, что такие меры предпринимаются по мафиозному принципу: если человек присутствует — есть проблема, если его нет — проблемы исчезают.