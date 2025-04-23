Klix: В Восточном Сараево в Сербии пытались задержать Милорада Додика

Президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик пытались задержать в Восточном Сараево на территории БиГ. Об этом рассказало боснийское издание Klix.
Работники боснийского агентства SIPA хотели арестовать политика в здании правительства Республики Сербской, но им помешали представители Министерства внутренних дел этого региона. Милорад Додик находился там для встречи с мэром и главами муниципалитетов Восточного Сараево.
По данным издания, подобные действия МВД Республики Сербской планируют задокументировать как «Вооруженный мятеж».
На прошлой неделе, 19 апреля, президент Республики Сербской Милорад Додик сообщал, что в полицию государства были тайно введены британские бойцы, которым дана задача устранить его. Он подчеркнул, что такие меры предпринимаются по мафиозному принципу: если человек присутствует — есть проблема, если его нет — проблемы исчезают.