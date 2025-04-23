Захарова отреагировала на сзаявления главы МИД Польши Сикорского о территориях РФ: набор абсурдных тезисов

Она также указала, что польскому министру, представляющему государство НАТО, было бы логичнее заниматься: конфликтом между союзниками о Гренландии, последствиями французской политики в Новой Каледонии, проблемами с правами человека в Прибалтике, экономическими трудностями ФРГ.