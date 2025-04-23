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Захарова отреагировала на сзаявления главы МИД Польши Сикорского о территориях РФ: набор абсурдных тезисов

Мария Захарова назвала абсурдными слова главы МИД Польши о территориях РФ.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления польского министра иностранных дел Радослава Сикорского о российских территориях, включая Владивосток, набором абсурдных тезисов. Об этом Захарова рассказала в беседе с ТАСС.

«Классический пример, когда человек спорит сам с собой, ожесточенно спорит и надеется победить “оппонента”. Набор абсурдных тезисов», — пояснила дипломат.

Она также указала, что польскому министру, представляющему государство НАТО, было бы логичнее заниматься: конфликтом между союзниками о Гренландии, последствиями французской политики в Новой Каледонии, проблемами с правами человека в Прибалтике, экономическими трудностями ФРГ.

Накануне Сикорский заявил, что Польша не планирует отправлять военный контингент на Украину даже в рамках потенциальной миротворческой операции после завершения боевых действий.