WSJ: власти Украины опасаются, что Трамп может обвинить Киев в срыве переговоров

«Украинские чиновники обеспокоены тем, что Трамп, заявивший, что ему не нравится [президент Украины Владимир] Зеленский, может обвинить Киев в срыве переговоров. Также, по их мнению, он может отказаться и от предоставления дальнейшей военной помощи», — сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.