Klix сообщил о попытке задержания Додика в Восточном Сараево

Президента Республики Сербской (административное образование в составе Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорада Додика пытались задержать в Восточном Сараево на территории республики. Об этом сообщает боснийский портал Klix со ссылкой на собственного корреспондента.
Как сообщает портал, сотрудники Государственного агентства по расследованиям и защите в Боснии и Герцеговине (SIPA) прибыли в административный центр правительства РС, где в тот момент находился Додик.
По информации источников Klix, представители SIPA предприняли попытку задержания Додика. Против этого выступили сотрудники Министерства внутренних дел РС.
Ранее суд БиГ выдал ордера на арест Додика, премьер-министра РС Радована Вишковича и председателя Национальной скупщины Ненада Стевандича.
В день инцидента Додик сначала находился в Шековичах, где участвовал в совещании по вопросам газификации восточной части РС, а затем прибыл в Восточное Сараево для встречи с мэром и главами муниципалитетов города.
Как ранее сообщил ушедший в отставку вице-премьер Сербии Александр Вулин, Додика могли арестовать еще в ночь на 16 марта. По словам Вулина, задержание планировалось осуществить в Баня-Луке силами EUFOR ("Силы Европейского Союза в БиГ или структурами, связанными с бывшим командиром боснийских мусульман Насером Оричем.
Поводом для давления на Додика стало решение суда БиГ, который в конце февраля приговорил его к одному году заключения и шестилетнему запрету на занятие госдолжностей. Причиной стало неисполнение распоряжения верховного представителя по БиГ, уполномоченного следить за соблюдением положивших конец войне в БиГ Дейтонских соглашений. Вторым фигурантом дела был глава «Официального вестника» РС Милош Лукич, которого суд освободил от ответственности.
Согласно обвинению, Додик и Лукич продолжили законодательную деятельность, игнорируя предписание международного представителя. Спустя два дня после оглашения приговора прокуратура потребовала ареста не только Додика, но и Вишковича и Стевандича.
Додик в ответ на выдвинутые обвинения заявил, что не признает их законность и не намерен покидать территорию РС.