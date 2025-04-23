Klix сообщил о попытке задержания Додика в Восточном Сараево

Поводом для давления на Додика стало решение суда БиГ, который в конце февраля приговорил его к одному году заключения и шестилетнему запрету на занятие госдолжностей. Причиной стало неисполнение распоряжения верховного представителя по БиГ, уполномоченного следить за соблюдением положивших конец войне в БиГ Дейтонских соглашений. Вторым фигурантом дела был глава «Официального вестника» РС Милош Лукич, которого суд освободил от ответственности.