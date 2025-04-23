«Если что-то можем, ты скажи»: Вучич процитировал Путина и поблагодарил президента РФ за поддержку властей Сербии

«Владимир Владимирович Путин со мной об этом говорил, в трех предложениях всё сказал: “Следим внимательно, знаем, что речь идет о цветной революции. Желаем тебе успеха в борьбе, и, если что-то можем, ты скажи”. Точка», — процитировал Александр Вучич.