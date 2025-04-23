«Если что-то можем, ты скажи»: Вучич процитировал Путина и поблагодарил президента РФ за поддержку властей Сербии

Российский лидер Владимир Путин поддержал президента Сербии Александра Вучича, назвав протесты в Белграде «цветной революцией». Глава государства и патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелали сербским властям «успеха в борьбе». Об этом сообщил Александр Вучич в эфире Pink TV.
Сербский лидер выразил благодарность российским представителям. Он также подчеркнул слаженность работы правительства России и русской церкви. Президент Сербии отметил, что между ними существует «симфония». В Белграде дела обстоят иначе. По словам главы государства, сербская церковь «нередко мыслит иначе», чем правительство.
«Владимир Владимирович Путин со мной об этом говорил, в трех предложениях всё сказал: “Следим внимательно, знаем, что речь идет о цветной революции. Желаем тебе успеха в борьбе, и, если что-то можем, ты скажи”. Точка», — процитировал Александр Вучич.
Владимир Путин также сообщил, что ожидает сербского лидера в Москве 9 мая. Александр Вучич, с большой долей вероятности, будет присутствовать на торжествах в честь Победы.