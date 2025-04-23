Накануне заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сделал важное заявление об агрессивной политике НАТО в оборонной сфере. По словам Грушко, Россия вынуждена наращивать оборонный потенциал в ответ на подобные действия НАТО. Грушко также подчеркнул, что альянс ведет активную подготовку военных операций, демонстрируя откровенно недружественный подход.