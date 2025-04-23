Песков сообщил, что РФ отреагирует на размещение инфраструктуры НАТО в Финляндии

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков предупредил, что РФ примет ответные меры в случае развертывания объектов альянса НАТО на территории Финляндии.
«На территорию Финляндии постепенно выводится военная инфраструктура. Как отреагирует Россия? Мы предпринимаем меры по обеспечению своей безопасности, те, которые наши военные считают необходимыми», — сказал Песков.
Песков также подчеркнул, что Россия никогда не рассматривала вступление Финляндии и Швеции в НАТО как проблему.
Накануне заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сделал важное заявление об агрессивной политике НАТО в оборонной сфере. По словам Грушко, Россия вынуждена наращивать оборонный потенциал в ответ на подобные действия НАТО. Грушко также подчеркнул, что альянс ведет активную подготовку военных операций, демонстрируя откровенно недружественный подход.