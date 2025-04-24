Губернатор Беспрозванных обсудил в Гусеве поддержку участников СВО и их семей

Вторая встреча с семьями военнослужащих была посвящена комплексной помощи ветеранам, участникам СВО и родственникам погибших. Речь шла о здравоохранении, трудоустройстве и оформлении документов. Беспрозванных рассказал, что лично решает вопросы через созданный совет по поддержке СВО, проводя еженедельные встречи с ветеранами.