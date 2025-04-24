Губернатор Беспрозванных обсудил в Гусеве поддержку участников СВО и их семей

На первой встрече с офицерами губернатор связался по защищённой линии с командиром 11-го армейского корпуса Минобороны РФ, чтобы обсудить нужды военнослужащих. «Мы чётко определили, какая помощь требуется корпусу», — отметил Беспрозванных. Обсуждались социальные выплаты, выделение земли и трудоустройство. Губернатор анонсировал меры поддержки для компаний, трудоустраивающих участников СВО.
Вторая встреча с семьями военнослужащих была посвящена комплексной помощи ветеранам, участникам СВО и родственникам погибших. Речь шла о здравоохранении, трудоустройстве и оформлении документов. Беспрозванных рассказал, что лично решает вопросы через созданный совет по поддержке СВО, проводя еженедельные встречи с ветеранами.
Губернатор призвал глав муниципалитетов взять под контроль ситуацию каждой семьи участника СВО, обеспечивая их адаптацию и реабилитацию. Он также отметил работу филиала фонда «Защитники Отечества», отделения которого действуют в 11 муниципалитетах, включая Гусев.
Вдова Героя России Валерия Паламарчука выразила благодарность за поддержку и увековечение памяти героев. Беспрозванных подчеркнул, что благополучие участников СВО и их семей — приоритет государства, требующий создания достойных условий жизни.