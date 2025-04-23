На брифинге Ливитт акцентировала внимание на том, что Дональд Трамп и его команда национальной безопасности вложили огромные усилия и миллиарды долларов налогоплательщиков в попытки остановить кровопролитие. Однако, по их мнению, украинская сторона не проявляет готовности к конструктивному диалогу и урегулированию ситуации. «Его (президента США Дональда Трампа — прим. Life.ru) терпение иссякает. Он хочет сделать то, что было бы правильным для международного сообщества. Он хочет видеть мир», — подчеркнула Ливитт. Ранее Дональд Трамп отметил, что Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации. По его словам, бывший комик стоит перед непростым выбором: либо обратиться к России с просьбой о перемирии, либо продолжать ожидать ещё несколько лет, рискуя окончательно потерять контроль над Украиной. Трамп раскритиковал Зеленского за отсутствие логики в его решениях и напомнил, что Киев на протяжении долгого времени заявляет о намерении вернуть Крым, однако за последние 11 лет не сделал никаких реальных шагов для достижения этой цели.