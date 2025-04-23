Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов предположил, как пройдет встреча представителей стран Евросоюза и США в Лондоне. По словам сенатора, прогнозы могут быть самые разные, стороны сейчас на эмоциях.
Что касается Владимира Зеленского, отметил Андрей Климов, то им движут два момента: он умело отыгрывает написанную для него роль. Но мотивы, которыми он руководствуется, не имеют отношения к реальности.
Провал переговоров указывает на то, что начался распад коллективного Запада.
— Мы стали свидетелями деколлективизации Запада, которую сами же украинцы во главе с Зеленским и реализуют, в том числе втянув США и страны Европы в этот затяжной украинский конфликт, — сказал сенатор Газета.ru.
Напомним, встреча представителей МИД Франции, Великобритании, Германии и Украины не состоялась.
Остается неясной реакция Дональда Трампа, который, по слухам, тоже грозился выйти из конфликта, если переговоры будут сорваны, сообщает 360.ru.
Ранее Владимир Зеленский фактически сорвал переговоры по вопросам мирного урегулирования конфликта с Россией, заявив, что Киев никогда не признает Крым русским. На это со стороны Трампа последовал ожидаемый ответ, пишет Царьград.
Он заявил, что положение Украины катастрофическое и «без карт на руках» Зеленскому остается лишь два пути: продолжать воевать ещe три года, чтобы потерять всю страну, или заключить мир прямо сейчас, пишет RT.