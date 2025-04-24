План президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта стал сигналом признания провала стратегии изоляции России, пишет издание L AntiDiplomatico.
В материале подчёркивается, что инициатива американского лидера говорит не о капитуляции, а о попытке найти реальный компромисс, в отличие от прежней политики, основанной на лозунгах и конфронтации.
Авторы статьи отмечают, что, в то время как Европейский союз продолжает искать общую позицию, США под руководством Трампа стремятся вновь занять активную роль в урегулировании международных конфликтов. Такое поведение, по мнению издания, вызывает раздражение у тех, кто не заинтересован в переговорах, включая Владимира Зеленского, предпочитающего поддерживать эскалацию.
Ранее сообщалось, что украинские чиновники опасаются, что лидер США Дональд Трамп перестанет оказывать военную помощь Киеву. При этом сам глава США не исключил вероятность прекращения военной поддержки Украины.