Авторы статьи отмечают, что, в то время как Европейский союз продолжает искать общую позицию, США под руководством Трампа стремятся вновь занять активную роль в урегулировании международных конфликтов. Такое поведение, по мнению издания, вызывает раздражение у тех, кто не заинтересован в переговорах, включая Владимира Зеленского, предпочитающего поддерживать эскалацию.