Новости СВО. ВС России освободили Тарасовку и разнесли пункт ВСУ в Коровинцах, Трамп поставил Зеленского перед выбором, 24 апреля

Также фиксируются отказы украинских подразделений идти в бой. Боевики 95-й бригады ВСУ получили приказ удерживать позиции у Олешни, но они самовольно покинули их. А в ранее освобождённом Горнальском монастыре запертыми оказались до 40 вэсэушников. Они заблокированы в меловых пещерах. У них нет ни воды, ни еды, а все выходы завалены.