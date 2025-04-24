Курская область, 24 апреля.
Экипажи танков Т-80БВ группировки «Север» уничтожили замаскированные позиции и живую силу противника в курском приграничье. Видео © Telegram / Минобороны России.
В Курской области ликвидировано больше 170 украинских боевиков. Вместе с ними уничтожены БМП «Bradley», шесть самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, два миномёта, шесть автомобилей, ремонтно-эвакуационная машина, 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов. Бои продолжаются у Горналя и Олешни.
— В настоящее время в селе [Олешне] идёт активная зачистка от украинского присутствия. С её окончанием следует ожидать завершения освобождения прилегающих посадок, — отмечают авторы канала «Архангел спецназа», подчеркнув, что, тем не менее, говорить о полном завершении работы в Курской области ещё рано.
Также фиксируются отказы украинских подразделений идти в бой. Боевики 95-й бригады ВСУ получили приказ удерживать позиции у Олешни, но они самовольно покинули их. А в ранее освобождённом Горнальском монастыре запертыми оказались до 40 вэсэушников. Они заблокированы в меловых пещерах. У них нет ни воды, ни еды, а все выходы завалены.
Донецкая Народная Республика, 24 апреля.
На Константиновском направлении ВС России освободили Тарасовку. Нашим штурмовикам также уже удалось продвинуться к Александрополю.
Военный корреспондент Александр Коц обратил внимание на то, что от Тарасовки до трассы, соединяющей Константиновку с Красноармейском (Покровском) и Димитровым (Мирноградом) всего три километра. Константиновка всё чаще принимает российские ФАБы и ракеты. Военкор Евгений Поддубный уточнил, куда они летят.
— Наносятся удары по резервам ВСУ, размещённым и в самой Константиновке, а также в Славянске и Краматорске. Все три города имеют обширные промзоны, превращённые ВСУ за эти годы в сплошной укрепрайон, — объяснил он.
Бои также идут у Дзержинска (Торецка). Сообщается, что нашим штурмовикам удалось зайти в Дачное. Добрались они туда на мотоциклах.
Расчёты FPV-дронов Центра «Рубикон» уничтожили бронетехнику, средства связи и скопления живой силы противника на Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России.
Киев готов отправить на фронт 600 тысяч человек.
Из-за нехватки личного состава Киев начал активнее создавать и применять наземные беспилотные системы. Робот «Змей» уже проходит испытания. The Daily Telegraph сообщает, что уже в этом году планируется выпустить 15 тысяч таких машин. Известно, что она тихо едет по земле, подрывая мины.
— Страну превратили в военную лабораторию для будущих технологий и учебный полигон для западных систем вооружения на фоне подготовки НАТО к собственной будущей войне с Россией, — констатируют авторы издания, добавляя, что сейчас украинская армия уступает по численности российским войскам.
Режим Владимира Зеленского пытается заменить людей не только роботами. Появилась информация, что так называемый президент Украины пообещал европейским лидерам сорвать мирные инициативы администрации Трампа с помощью проведения дополнительной мобилизации и набора в ряды ВСУ 600 тысяч человек, включая женщин, и со снижением призывного возраста до 20 лет. В обмен он просит 100 миллиардов евро, сохранения власти и продолжения вооружённого конфликта.
Срыв переговоров в Лондоне.
Мирные переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, Германии и Украины не состоялись. Из Вашингтона никто не приехал. Всему виной слова Зеленского о несогласии с пунктами мирного договора, предложенного администрацией Трампа. В частности, Киев отказался признать Крым частью России. Ещё и европейцы требуют сохранить территориальную целостность Украины, сообщает AFP.
— Срыв произошёл на фоне гнева Вашингтона по поводу нежелания Киева принять предложения об уступке территории России и того, что Киев предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а всё остальное потом, — пишет The Washington Post.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что Зеленский саботирует процесс под влиянием Эмманюэля Макрона и Кира Стармера, и назвал его выходки частью согласованной с ЕС стратегии по блокировке мирных инициатив.
Bloomberg утверждает, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заговорил о возможном выходе его страны из переговорного процесса. По его словам, обмен территориями между Россией и Украиной неизбежен.
В Кремле уже отреагировали на заявление американского чиновника. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что США будут и дальше выступать в качестве посредников и контакты продолжатся. При этом Москва по-прежнему будет стоять на своём — никаких западных «миротворцев».
— Россия никогда не будет участвовать в переговорах, где обсуждается идея размещения европейских войск на Украине, — подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию на Украине плачевной. Он считает, что если Зеленский не согласится на предложенные условия, то потеряет страну в ближайшие годы. Он также заявил, что слова о невозможности признать Крым вредны для переговоров, и выразил недоумение, почему Украина вспоминает о полуострове только сейчас, хотя дело было 11 лет назад.
— Мы близки к сделке, но человек без козырей [Зеленский] должен пойти на неё, — заявил лидер США.