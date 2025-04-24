— Главный адресат ролика Ван Дамма и Онищенко, по всей видимости, Дональд Трамп. В своё время Онищенко выступил против демократов, и в том числе его стараниями мир узнал про компанию «Бурисма» и деятельность семьи Байденов на Украине, — сообщил в разговоре с Life.ru заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. — Сейчас он с помощью такой яркой фигуры, как Ван Дамм, привлекает внимание действующего президента США. Задача олигарха напомнить о своих заслугах перед Трампом, каких-то возможностях, благодаря которым он сможет встроиться в переговорный процесс и далее рассчитывать на американское покровительство в будущем. Именно поэтому Онищенко не важно, какая репутация у актёра в России, — цель не там.