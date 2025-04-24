Зачем украинский олигарх Александр Онищенко собрался в Россию с актёром Ван Даммом

Какую позицию занимает Ван Дамм.
На днях соцсети облетело видео, в котором известный голливудский актёр Жан-Клод Ван Дамм признавался в любви к России, изъявлял желание приехать в страну, встретиться с российским президентом и взять на себя роль «посла мира», если ему будет «предоставлена такая честь».
— Как бы там ни было. Мы сразу же приедем в Россию, если вы этого захотите. Мы можем вообще не говорить о политике. Просто о мире, спорте и счастье. Мы любим вас. Спасибо вам. И большой поцелуй всей России, — заявила в камеру телефона звезда «Кровавого спорта».
Многие СМИ тут же припомнили Ван Дамму его недавнюю поездку в Незалежную за счёт USAID, речёвки «слава Украине», а кроме этого — заведённое в Румынии уголовное дело о торговле людьми и несовершеннолетними секс-работницами, в котором актёр является фигурантом.
Кто на самом деле мог быть автором ролика.
Но, похоже, снятое видео преследует совсем другие цели и главный в нём совсем не Ван Дамм, ведь в кадре постаревшая звезда боевиков сидит не один, а в компании украинского олигарха Александра Онищенко. По мнению экспертов, возможно, он и есть истинный автор и сценарист обращения.
На фоне переговоров между Россией и США и разговоров о скорой смене власти на Украине активизировались многие забытые представители украинского политикума. Возможно, Александр Онищенко решил, что пришло время напомнить о себе.
— Главный адресат ролика Ван Дамма и Онищенко, по всей видимости, Дональд Трамп. В своё время Онищенко выступил против демократов, и в том числе его стараниями мир узнал про компанию «Бурисма» и деятельность семьи Байденов на Украине, — сообщил в разговоре с Life.ru заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. — Сейчас он с помощью такой яркой фигуры, как Ван Дамм, привлекает внимание действующего президента США. Задача олигарха напомнить о своих заслугах перед Трампом, каких-то возможностях, благодаря которым он сможет встроиться в переговорный процесс и далее рассчитывать на американское покровительство в будущем. Именно поэтому Онищенко не важно, какая репутация у актёра в России, — цель не там.
Эксперт не исключил, что так Онищенко рассчитывает привлечь внимание и российских властей. Есть шанс обозначиться и встроиться в политические и бизнес-процессы на Украине после Зеленского.
Кто такой Александр Онищенко.
Онищенко 56 лет, он украинский бизнесмен, депутат Верховной рады от уже почившей «Партии регионов» и политик узбекского происхождения. Его отец — Раджаб Кадыров, генерал-майор, бывший замминистра МВД Узбекистана, бывший начальник Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) МВД Узбекистана.
Вероятно, не без его помощи сын на Украине в итоге стал одним из «газовых» королей Незалежной с собственными скважинами и добычей.
Складывается впечатление, что Онищенко был одним из кошельков бывшего президента Украины Петра Порошенко, вёл его дела и был в курсе всех подводных камней на политическом и бизнес-поле страны. Однако, по его же собственным словам, партнёры стали врагами из-за того, что главе государства якобы приглянулся газовый бизнес своего партнёра.
После этого в 2016 году на Украине на олигарха завели уголовное дело по признакам мошенничества при заключении контрактов на поставки газа на сумму 740 млн гривен (около 1,5 млрд рублей по курсу), сняли депутатскую неприкосновенность и вручили уведомление о подозрении. Дожидаться приговора Онищенко не стал и бежал из страны. В мае 2017 года Интерпол отказал Генеральной прокуратуре Украины на запрос о международном розыске Онищенко.
С тех пор он участвовал в различных мероприятиях, направленных против Порошенко, даже написал про него книгу «Пётр пятый», на президентских выборах 2019 года активно поддерживал Владимира Зеленского, который обещал украинцам расследовать деятельность своего предшественника и Порошенко посадить.
Впрочем, новый президент ожиданий Онищенко не оправдал и осенью 2019 года олигарх якобы собрался передать весь собранный им в течение многих лет компромат на шефа, а также сына тогдашнего президента США Джо Байдена Хантера адвокату Дональда Трампа Рудольфу Джулиани.
Но случилась незадача — за три дня до вылета в США власти Германии по просьбе Украины арестовали Онищенко и якобы держали в тюрьме без суда и следствия — «по политическим мотивам, по заказу Зеленского и при поддержке американских демократов».
В 2024 году на Украине Александра Онищенко заочно приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о хищении 740 миллионов гривен при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с «Укргаздобычей».
Похоже, именно об этом беглый олигарх решил напомнить нынешнему хозяину американского Белого дома и, возможно, возобновить контакты с администрацией Трампа.