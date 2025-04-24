Песков: встреча Путина и Трампа должна быть продуктивной, подготовка ведется

Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point рассказал о подготовке встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. По его словам, она должна быть продуктивной, потому что оба политика хотят результатов и понимают абсурдность отказа от диалога. В Белом доме сообщили, что пока не могут ничего сообщить о том, готовится ли встреча президентов США и РФ.